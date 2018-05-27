Депутат Рады заявил о шизофрении украинских властей

Украиной «правят шизофреники», заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, отметив, что полные популизма решения Киева убивают экономику страны.

Рабинович в эфире программы «Большой вечер» на телеканале NewsOne заявил, что на протяжении 26 лет на Украине «все разворовали». Причем, по его словам, «каждый говорит, что предыдущий брал, но каждый отдельно – кристально честный человек».

Политик выразил сожаление тем, что Украина, которая «должна процветать» из-за ее «шикарного территориального расположения и трудолюбивых людей», доведена до плачевного состояния и соседствует с Бангладеш и Камеруном в мировых рейтингах.

«Да мы должны как сыр в масле кататься с такими условиями! А мы вместо этого побираемся», – приводят его слова «Украинские новости».

Он подчеркнул, что обещания властей о зарплатах в 800-1000 долларов являются популизмом, потому что на Украине «тупые управленцы», принимающие «тупые решения, убивающие экономику страны». «Вы поете песни, и ничего не делаете для улучшения жизни украинцев», – подчеркнул он.

По словам украинского политика, власти «взяли украинский газ, который принадлежит народу, и отдали его олигархам вместо того, чтобы в четыре раза снизить тарифы». «Да нами правят шизофреники!» – возмутился депутат Рады.

Он уверен, что Украина могла бы стать локомотивом восточноевропейской экономики, но для этого нужны грамотные управленцы.

Ранее Рабинович говорил, что Запад требует сменить власть на Украине.