В Раде рассказали о требовании Запада сменить власть на Украине

Запад требует сменить власть на Украине, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«Ситуация очень простая и достаточно тупиковая для правящей системы. Я думаю, что все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада... Все дела, их сигнальчики, которые есть, говорят, что Запад требует одного – смены власти», – передает RT слова Рабиновича в эфире «112 Украина».

Он отметил, что представители фракции «Народный фронт» встретились в США с официальными лицами, причем членов президентской партии «Блок Петра Порошенко» на встрече в Вашингтоне не было.

«Все главные соратники «Народного фронта» съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было», – сказал Рабинович, добавив, что Порошенко «находится в безвыходной ситуации».

Напомним, еще в феврале газета ВЗГЛЯД указывала, что Америка ищет варианты смены власти на Украине.