Рейтинг Макрона достиг минимума

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона упала до минимума с начала его пребывания в должности, свидетельствуют опросы общественного мнения.

Только 40% французов «удовлетворены» деятельностью президента. Эта цифра снизилась за месяц на 1 п.п. Недовольных – 58% опрошенных, что, наоборот, выше на 1 п.п. Год назад Макрона поддерживало 64% французов, передает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный службой Ifop (ИФОП) и опубликованный газетой Le Journal du Dimanche.

Выяснилось, что больше всего недовольны Макроном люди пожилого возраста (старше 65 лет) – у них показатель его популярности понизился за месяц с 46% до 38%. Это связывают с решением президента повысить специальный налог, существующий с 1991 года и являющийся отчислением с доходов, достояния и инвестиций, направляемых на финансирование системы социального обеспечения. Это второй после НДС налог по уровню отчислений.

Опрос также выявил снижение популярности премьер-министра Эдуара Филиппа – с 45% в мае до 42% в июне. Недовольны им 54% опрошенных.

В опросе приняли участие 1963 французов старше 18 лет.

В конце мая во Франции прошли массовые акции протеста «Народный подъем» против политики президента Франции Эммануэля Макрона, не обошлось без погромов.

Напомним, беспорядки в Париже происходили и во время первомайской демонстрации. На манифестации 5 мая радикалы стали нападать на журналистов, полиция применила слезоточивый газ.