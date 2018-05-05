Полицейские применили слезоточивый газ для усмирения противников Макрона

Для разгона протестующих на митинге против президента Франции Макрона парижские полицейские применили слезоточивый газ.

Шествие против Макрона завершилось на площади Бастилии, где радикально настроенная молодежь стала набрасываться на журналистов, передает РИА «Новости».

Сообщается, что демонстранты кидали в передвижные телестудии пластиковые бутылки и стекло. На машину одного из французских каналов стали набрасываться хулиганы, после чего журналисты вынуждены были уехать. В другой машине разбили лобовое стекло и бросили внутрь дымовую шашку. Радикалы показывают журналистам неприличные жесты и выгоняют с площади.

После того, как полицейские задержали одного из зачинщиков, толпа потребовала его освобождения: несколько человек шли за полицейскими и кидали в них камни. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Уточняется, что противостояние двух сторон продолжается, но активных действий никто не предпринимает. Полицейские выстроились в шеренгу и перекрыли улицу, к площади привезли водомет.

Во время шествия полиция задержала четырех человек с самодельным и холодным оружием, передает радиостанция France Info. Один из них был задержан во время предварительного досмотра, у него при себе был нож, баллончик с краской и защитная маска, троих задержали за ношение «инструментов, которые рассматриваются в качестве самодельного оружия».

Руководитель МВД Франции Жерар Коллон осудил действия участников акции, напавших на журналистов, и похвалил полицейских. «Конечно, демонстранты должны иметь возможность высказаться, однако необходимо не допустить, чтобы небольшие группы хулиганов могли чинить беспорядки на демонстрации, в частности - громить магазины или, как мы только что видели, нападать на автомобиль радиостанции France Info... Я бы хотел поблагодарить правоохранительные органы за профессионализм», – сказал он.

Напомним, манифестация, названная «Праздник Макрона», приурочена к первой годовщине со дня избрания Макрона президентом Франции. Организаторы акции сообщали о 160 тыс. участниках, в полиции говорят о 40 тыс. участниках.