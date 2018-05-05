На митинг против Макрона вышли 160 тыс. парижан

В шествии противников президента Франции Эммануэля Макрона приняло участие 160 тыс. человек, сообщили организаторы мероприятия, партия «Непокорившаяся Франция».

В полиции Парижа заявили, что в шествии против Макрона приняло участие 40 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Info.

В то же время организаторы акции сообщают о 160 тыс. участников.



Манифестация, названная «Праздник Макрона», приурочена к первой годовщине со дня избрания Макрона президентом Франции.

Напомним, во вторник во время первомайской демонстрации в Париже молодые люди в черной одежде и масках громили витрины ресторанов и кафе, правоохранительные органы применили слезоточивый газ и водометы. Макрон осудил беспорядки, пообещав привлечь инициаторов акции неповиновения властям к ответственности.