На демонстрации в Париже начались погромы

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы успокоить радикалов на демонстрации в Париже.

Во время акции протеста в Париже, которая началась в 16.00 мск и поначалу проходила спокойно, группа людей в черном стала громить витрины и забрасывать палками полицейских, передает РИА «Новости».

Радикалы также расписывали краской стены и стекла зданий и бросали пустые бутылки в женщину, которая снимала происходящее на телефон.

Чтобы усмирить радикалов, полицейские применили слезоточивый газ.

Задержаны 32 человека.

Кроме того, группа «Черный блок» попыталась захватить банк. Вмешались полицейские. «В результате семь правоохранителей получили легкие ранения», – сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон в эфире телеканала BFMTV.



Отмечается, что массовые акции протеста «Народный подъем» против политики президента Франции Эммануэля Макрона прошли в субботу в Париже и других городах Франции. По данным профсоюза CGT («Всеобщая конфедерация труда»), в акциях приняли участие 250 тыс. человек.

Напомним, беспорядки в Париже происходили и во время первомайской демонстрации. На манифестации 5 мая радикалы стали нападать на журналистов, полиция применила слезоточивый газ.