Сборная Франции по футболу забила 11 мячей российской команде

Молодежная команда «Спартака» провела матч со сборной Франции, участвующей в чемпионате мира по футболу.

За французскую команду играли футболисты, которые не участвовали в матче против Перу или выходили на поле на замену, сообщается в Twitter ФК «Спартак-Москва».

«Встреча завершилась со счетом 0:11. Хороший опыт для молодых», – говорится в сообщении.