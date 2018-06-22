Стало известно о планах ЕС продлить санкции против России

На саммите ЕС 28-29 июня лидеры стран сообщества продлят на шесть месяцев экономические санкции в отношении России, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В конце июля истекает очередной период секторальных экономических санкций ЕС, введенных в 2014 году в отношении Москвы в связи с событиями на Украине, напоминает ТАСС.

Санкции ЕС продлеваются каждые полгода.

18 июня сообщалось, что совет ЕС принял решение продлить на год односторонние санкции в отношении Крыма и Севастополя. В связи с этим Киев выразил благодарность Брюсселю.

До этого в Евросовете сообщали, что лидеры ЕС намереваются подтвердить на саммите очередное продление санкций против России.