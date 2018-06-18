Климкин поблагодарил ЕС за продление санкций против Крыма

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин выразил благодарность Европейскому союзу за решение о продлении санкций против Крыма и Севастополя.

«Благодарен нашим друзьям из ЕС за четвертое ежегодное продление санкций по Крыму», – написал Климкин в Twitter.

Украинский министр также призвал «перейти от непризнания к деоккупации».

Ранее в понедельник сообщалось, что совет Европейского союза принял решение продлить на год односторонние санкции в отношении Крыма и Севастополя.