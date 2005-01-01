ЕС на год продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя

Совет Европейского союза принял решение продлить на год односторонние санкции в отношении Крыма и Севастополя, сообщил сотрудник институтов ЕС.

«Совет ЕС продлил на 12 месяцев санкции в отношении Крыма и Севастополя», – сказал он, передает ТАСС.

Это решение принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге.