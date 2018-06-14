В ЕС заявили о намерении продлить санкции против России

Лидер Евросоюза намереваются подтвердить на саммите очередное продление санкций против России, сообщили в пресс-службе Евросовета.

Об этом передает ТАСС.

10 июня британский премьер Тереза Мэй заявила, что страны G7 могут ввести новые санкции в отношении России.

Напомним, на саммите G7 в канадском Квебеке страны решили договориться о создании «информационного спецназа» для борьбы с российским влиянием. Также члены объединения согласовали общее итоговое коммюнике.