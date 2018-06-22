Советник Порошенко прокомментировал приговор трибунала в Луганске

Советник президента Украины Юрий Бирюков, комментируя приговор Украинского народного трибунала в Луганске в отношении Петра Порошенко, заявил, что украинские силовики «всех вылечат».

«Если у кого-то на той территории какие-то осенние, весенние или летние обострения психоза и всего остального, то ВСУ (вооруженные силы Украины) всех вылечат», – заявил Бирюков, передает «Обозреватель».

В пятницу украинский народный трибунал заочно приговорил президента страны Петра Порошенко и семерых представителей нынешней украинской администрации к пожизненному заключению за военные преступления против граждан.