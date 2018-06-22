Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко

Украинский народный трибунал заочно приговорил президента страны Петра Порошенко и семерых представителей нынешней украинской администрации к пожизненному заключению за военные преступления против граждан.

В числе осужденных также оказались глава МВД Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, глава украинского правительства Владимир Гройсман, руководитель генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, передает ТАСС.

Заседания продолжались три месяца, в качестве свидетелей на них выступали жители Донбасса. Коллегия присяжных пришла к выводу, что обвиняемые виновны по 24 статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе в организации геноцида, нарушении законов и обычаев войны, пособничестве в совершении террористических актов, организации совершения умышленного убийства.

Председательствующая судья УНТ Елена Шишкина приговорила обвиняемых к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего личного имущества. Срок наказания исчисляется с момента задержания осужденных. Приговор был оглашен на центральной площади Луганска, где собрались более 5 тыс. человек.

В пятницу была оглашается только резолютивная часть приговора. Полный текст приговора будет готов в течение пяти дней и будет направлен в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), канцелярию Специального советника ООН по предупреждению геноцида и другие международные правозащитные организации для принятия мер к его исполнению.

Украинский народный трибунал возобновил заседания по делам о преступлениях режима Порошенко в марте. В мае обвинитель Украинского народного трибунала Сергей Кожемякин потребовал для Порошенко и других представителей власти пожизненного заключения за военные преступления против Донбасса.