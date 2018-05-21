На Украинском народном трибунале потребовали для Порошенко пожизненного срока

Обвинитель Украинского народного трибунала (УНТ) Сергей Кожемякин потребовал для президента Украины Петр Порошенко и других представителей власти пожизненного заключения за военные преступления против Донбасса.

«Рассмотренные показания свидетелей в полной мере доказали, что преступления были. По совокупности преступлений в рамках законодательного заседания и международного суда прошу назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы всем подсудимым», – сказал Кожемякин, передает «Донецкое агентство новостей».

В ходе заседания суд принял ходатайство обвинителя УНТ о возбуждении уголовных дел против командиров украинских подразделений Вооруженных сил, в том числе против командующего «операцией объединенных сил» Сергея Наева, руководства 24, 30, 51 и 72-й отдельных механизированных бригад, оперативных тактических групп «Север» и «Запад».

В понедельник УНТ возобновил слушания, в течение двух дней планируется изучение материалов дела, а также судебные прения сторон защиты и обвинения.

Напомним, в марте Украинский народный трибунал возобновил заседания по делам о преступлениях режима Порошенко.

На первом заседании были выдвинуты обвинения против восьми деятелей режима президента Порошенко, включая его самого. Обвиняемыми проходят министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, секретарь совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генштаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк.