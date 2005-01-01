Чубайс прокомментировал повышение пенсионного возраста

Российская пенсионная система рано или поздно начнет работать не только на социальные, но и на инвестиционные задачи, как это происходит во всем мире, заявил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

По мнению Чубайса, вложение пенсионных денег в реализацию высокотехнологичных проектов предопределено, однако вокруг этой темы «такой ажиотаж поднялся на ровном месте», что сейчас «вряд ли стоит какие-то активные действия делать». «Тем более что правительство объявило трудное решение, связанное с пенсионной реформой», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что политика кабмина ведет к индивидуальным пенсионным счетам. В этом смысле, по его словам, есть большой объем преобразований.

Ранее Анатолий Чубайс выражал надежду на рассмотрение новым кабмином и Центральным банком вопроса об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию. Позже Чубайс резко ответил на появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы захотел «потратить пенсии россиян на нанотехнологии». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала инициативу главы Роснано.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что пенсионная реформа получила поддержку российских женщин.