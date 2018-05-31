Чубайс попросил новый кабмин вложить пенсии в наноиндустрию

Глава Роснано Анатолий Чубайс выразил надежду на рассмотрение новым кабмином и Центральным банком вопроса об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию.

В кулуарах форума Startup Village в четверг Чубайс сказал, что Роснано направило соответствующее предложение властям и теперь ожидает «второго этапа» дискуссии по этому вопросу, передает «Интерфакс».

По его словам, средства пенсионной системы «должны быть, в том числе, инвестиционным потенциалом для развития страны».

«Сейчас, когда [первый вице-премьер, министр финансов] Антон Силуанов говорит о новом подходе к индивидуальным накопительным счетам, мне кажется, время снова поставить этот вопрос и снова всерьез его обсудить», – сказал он.

Ранее Чубайс говорил, что не хочет работать в правительстве, хотя его туда и не звали.

Новый кабмин сейчас активно обсуждает пенсионную реформу в России. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основные контуры обновленной пенсионной системы будут отработаны в ближайший год.