Зачем Анатолию Чубайсу пенсионные деньги россиян

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил инвестировать пенсионные накопления граждан РФ в нанотехнологии. Предложение, которое бы вызвало в российском обществе еще больший взрыв ненависти, придумать трудно. И дело тут не в нанотехнологиях и не в особенностях политики пенсионных фондов, а в личности самого Чубайса.

В кулуарах форума Startup Village Чубайс сообщил, что «Роснано» уже направило предложение властям об инвестировании пенсионных накоплений россиян и теперь ожидает «второго этапа» дискуссии по этому вопросу.

Первый этап был начат в прошлом году, когда Чубайс выступил с инициативой разрешить негосударственным пенсионным фондам инвестировать небольшую долю средств в венчурные фонды для развития наноиндустрии в России. В апреле Чубайса поддержал член Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков:

«Считаю, что это надо делать. Может быть, начать поэтапно, с 1%. Я полагаю, что в ближайшее время такая возможность появится».

Инициатива главы «Роснано» вызвала ожидаемо негативную реакцию в СМИ и социальных сетях. Большинство читательских комментариев модераторам приходится удалять из-за нарушения сразу нескольких законов, в том числе из-за угроз применения насилия.

Считается, что в России институт репутации не работает или работает плохо, но Анатолий Чубайс – яркий пример человека, репутация которого не меняется вот уже четверть века: со времен ваучерной приватизации, разработанной под его руководством.

Подавляющее большинство граждан России оценивают итоги массовой распродажи государственной собственности негативно. По данным исследования, проведенного ВЦИОМ в сентябре 2017 года, таких 73%. При этом работающие в коммерческой сфере респонденты в этом вопросе даже категоричнее бюджетников.

Реформа электроэнергетики, проведенная Чубайсом на посту главы РАО ЕЭС, россиянам тоже не понравилась. В 2003 году о своем отрицательном отношении к РАО ЕЭС заявили 52% участников опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». А в 2008 году 59% опрошенных тем же фондом негативно оценили решение об упразднении РАО ЕЭС с передачей электростанций в управление негосударственным компаниям.

После перехода Чубайса в «Роснано» ситуация не изменилась. Портал «Рамблер» в октябре 2017 года опубликовал результаты исследования, согласно которому 88% опрошенных разочарованы теми результатами, которых достиг Чубайс. Только 2% респондентов считали, что «Роснано» с момента своего возникновения проделало хорошую работу.

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В 2015 году было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата» против Леонида Меламеда, который возглавлял «Роснано» до прихода Чубайса. В декабре 2017-го суд вернул дело в прокуратуру, и в феврале 2018 года Меламеда освободили из-под домашнего ареста. Никаких новостей об этом деле с тех пор не поступало.

В 2016 году Счетная палата провела масштабную проверку компании, в результате которой выяснилось, что «Роснано» тратит деньги на неэффективные инвестпрограммы, чрезмерно зависит от финансирования с привлечением госгарантий и выплачивает сотрудникам премии за явно провальные проекты.

Наиболее провальной инвестицией тогда была названа постройка завода «Поликремний». Проект был запущен в 2008 году, когда стоимость этого сырья на рынке составляла 300–400 долларов за килограмм. В 2015-м поликремний стоил уже 20 долларов, и надобности в этом заводе не было. Почему ни один из высокооплачиваемых сотрудников «Роснано» не смог спрогнозировать строительства большого количества заводов по производству поликремния и неизбежного падения цен не него – сказать трудно.

«Роснано» год за годом демонстрирует убытки, как говорят в компании – «плановые». Например, в 2017 году они составили 5,31 миллиарда рублей.

Неудивительно, что к любой инициативе Анатолия Чубайса отношение в стране заведомо негативное.

Впрочем, даже если оставить в стороне репутацию главы «Роснано», предложение инвестировать пенсионные деньги в инновационную отрасль все равно выглядит подозрительно.

Во всем мире пенсионные фонды – и государственные, и частные – являются одними из наиболее консервативных инвесторов. Причина этого понятна – в случае убытков у инвестиционной компании, которая управляет свободными средствами миллионеров, эти самые миллионеры особо не обеднеют. А если свои обязательства не сможет выполнять пенсионный фонд, это приведет к социальному взрыву в любой стране мира.

Поэтому пенсионные фонды инвестируют только в надежные проекты, которые показывают пусть небольшую, но постоянную прибыль: государственные ценные бумаги, коммерческая недвижимость и так далее.

Желание заполучить средства пенсионных фондов есть у многих финансистов – это «длинные» деньги, и их много. Но до тех пор, пока «Роснано» не вышло на прибыльность, призывать инвестировать деньги пенсионеров в наноотрасль в надежде на то, что какой-то из проектов «выстрелит» и принесет сверхприбыли, больше всего напоминает предложение играть на эти деньги в рулетку.

Известно, что при достаточно долгой игре и неограниченных ставках игрок может выиграть у казино. Но пенсионные фонды почему-то не нанимают на работу профессиональных игроков.

«Большие деньги не терпят суеты» – это даже не поговорка, а вполне реальное отображение ситуации. До тех пор, пока наноотрасль не превратится во что-то надежное и приносящее регулярную прибыль, инвестировать в нее пенсионные накопления как минимум непрофессионально. А как максимум – преступно.

Судя по тому, что «первый раунд» переговоров Чубайса о выделении «Роснано» пенсионных денег прошел безуспешно, в правительстве это отлично понимают.