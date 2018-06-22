В Киеве произошел взрыв в Ощадбанке

В окно отделения Ощадабанка на улице Героев Севастополя в Киеве бросили взрывное устройство, после этого начался пожар, сообщила полиция украинской столицы.

По информации украинских правоохранителей, взрыв устроили двое неизвестных, передает ТАСС.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Сообщается, что в помещении сгорела мебель, но никто не пострадал.

По словам сотрудников банка, ранее никаких угроз им не поступало.

Решается вопрос об открытии уголовного дела.

На прошлой неделе взрыв произошел в львовском магазине одежды. Ранее автомобиль «Волга» взорвался в Киеве, пострадали дети.