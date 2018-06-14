При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей

Автомобиль «Волга» взорвался в одном из дворов на улице Чернобыльская в Киеве, пострадали дети, сообщили в полиции.

Четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть и забрались в салон припаркованной во дворе «Волги», сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя главы национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

По данным нацполиции, внутри автомобиля дети нашли предмет, который взорвался. Сейчас на месте работают медики, правоохранители и сотрудники ГСЧС.

«Все четверо детей госпитализированы в больницу «Охматдет», двое из них – в тяжелом состоянии. Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-то говорить рано», – сказал Аброськин.

В феврале в Киеве загорелся и взорвался автомобиль Range Rover, пострадал владелец машины.

В сентябре 2017 года в результате взрыва автомобиля на Бессарабской площади в центре Киева один человек погиб, еще один получил серьезные ранения.