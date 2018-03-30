Житель Киева пострадал при взрыве своего автомобиля

В Киеве загорелся и взорвался автомобиль Range Rover, пострадал владелец машины, сообщает столичное управления национальной полиции Украины.

Отмечается, что ЧП произошло около 5.00 мск в Святошинском районе Киева, передает РИА «Новости».

До приезде пожарных автовладелец попытался самостоятельно потушить возгорание и открыл капот. После этого машина взорвалась, ее хозяин получил ранения и был госпитализирован.

На месте происшествия правоохранители изъяли остатки частей от запала. Решается вопрос об открытии уголовного производства.