В магазине во Львове прогремел взрыв

В магазине одежды в украинском городе Львов произошел взрыв, помещение заполнил едкий дым с химическим запахом, сообщают украинские СМИ.

По информации УНИАН, взрыв прогремел после того, как мужчина бросил предмет, похожий на взрывчатку. Инцидент произошел около 13.00 по местному времени. Сотрудники магазина пожаловались на плохое самочувствие из–за едкого дыма, распространившегося после взрыва.

О задержании подозреваемого пока не сообщается.

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