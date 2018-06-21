Мать Месси рассказала, из-за чего плачет футболист

Лео Месси страдает и плачет из-за критики, заявила журналистам мать аргентинского футболиста.

«Мой сын мечтает выиграть чемпионат мира. Это то, чего он хочет большего всего. В СМИ пишут, что Месси не знает, что такое ответственность, но это не так. Вы бы видели его таким, каким видим мы. Он страдает и плачет из-за критики», – сообщила изданию El Trece Селия Куччиттини, мать футболиста Лионеля Месси, лидера «Барселоны» и сборной Аргентины.

Куччиттини добавила, что перед поездкой на ЧМ-2018 пожелала сыну удачи, сказала, чтобы он заботился о себе, играл так, как когда-то в ФК «Грандоли».

По ее словам, Месси очень хороший человек, лучший сын и муж.

«У меня четыре ребенка, я люблю их всех, но Лео – божественный сын, человек с огромным сердцем», – подчеркнула женщина.

Напомним, Лионель Месси не сумел забить пенальти во время игры с командой Исландии, которая прошла 16 июня. Команды сыграли вничью со счетом 1:1.