Глушаков пошутил над собой и Месси из-за нереализованных пенальти

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков пошутил о нереализованных им и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси пенальти.

На матче с Исландией Месси, который на чемпионате мира 2018 года играет за сборную Аргентины, не смог реализовать пенальти.

Самого Глушакова критиковали за нереализованный 11-метровый в полуфинале Кубка России, передает RT.

Глушаков заявил в Twitter, обращаясь к Месси: «Надеюсь, тебя возьмут на следующий чемпионат мира! В финале будем тренировать пенальти». Сообщение написано на испанском языке.

Аргентина и Исландия сыграли вничью (1:1).