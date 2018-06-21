ОНФ обнародовал данные мониторинга цен на топливо

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) представили новые данные мониторинга цен на топливо, согласно которым видно, что ситуация на рынке нефтепродуктов постепенно стабилизируется.

Как сообщается на сайте ОНФ, средняя цена на бензин АИ-92 с 9 июня снизилась на 17 копеек, что зафиксировано в 49 субъектах России. Наибольшее снижение отмечено в Магаданской области (-2,8 рубля), а самый значительный рост (+1,6 рубля) – в Чеченской Республике.

Бензин марки АИ-95 в среднем подорожал на 4 копейки, рост цен выявлен в 35 регионах. В Ямало-Ненецком округе средняя цена показала значительный рост на 1,9 рубля а наибольшее снижение произошло в Новосибирской области (-97 копеек).

Средняя цена на дизельное топливо за тот же период снизилась на 15 копеек. Чуть более доступным дизтопливо стало в 31 регионе, но в 33 субъектах цена выросла. Никаких изменений не произошло в 21 субъекте.

По данным экспертов ОНФ, в целом цена дизельного топлива является достаточно высокой и за прошедший период не имеет устойчивой тенденции к изменению. При этом в северных регионах, регионах Сибири и Дальнего Востока цена дизельного топлива значительно выше бензина АИ-95. В южных регионах и регионах Северного Кавказа, напротив, цена 95-го бензина выше.

Подчеркивается, что ОНФ продолжит следить за тем, как меняются цены на АЗС в регионах страны.

«Данные «горячей линии» и мониторинга ОНФ говорят о том, что после резкого скачка цен на топливо в начале июня как у федеральных, так и региональных операторов на сегодняшний день ситуация постепенно стабилизируется. Да, отдельные заправки на свое усмотрение взвинчивают цены так, как им хочется, и очень часто эти решения трудно назвать обоснованными. Такие ситуации мы фиксируем и будем продолжать это делать. При этом во многих регионах цены даже начали снижаться, это очень хороший сигнал. Народный фронт продолжит мониторинг цен на рынке нефтепродуктов по стране и будет взаимодействовать в этом вопросе с кабмином. Важно выявлять вопиющие случаи завышения цен на топливо, однако без создания системного механизма предупреждения подобных скачков в экспортно ориентированных отраслях не обойтись», – заявил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

По его словам данные мониторинга ОНФ использует кабмин при подготовке докладов президенту.

Напомним, 9 июня ОНФ запустил «горячую линию» для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо. Первый мониторинг 9-11 июня, основанный на обращениях граждан и рейдах активистов ОНФ на заправки, показал, что с началом налоговых маневров стоимость топлива поднялась на 5-7 рублей.

Накануне президент России, лидер ОНФ Владимир Путин обсудил с членами правительства проблему роста стоимости горюче-смазочных материалов. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил о стабилизации цен как в рознице, так и в оптовой торговле.

В четверг в кабмине сообщили, что снижение ставок акцизов на топливо для удержания внутренних цен будет действовать только в 2018 году, рассказав о механизме, который будет влиять на стоимость бензина. До этого глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о необходимости следить за ситуацией на нефтяном рынке и рынке бензина и, если потребуется, предпринимать дополнительные шаги.

По данным Thomson Reuters Kortes цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 11 по 15 июня снизились на 4 и 3 копейки и составили 41,8 и 44,64 рубля за литр соответственно.

По информации Росстата, в мае цены производителей на автомобильный бензин выросли на 18,7% по сравнению с апрелем.