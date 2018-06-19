Росстат выявил масштаб роста цен на бензин

Цены производителей на автомобильный бензин в мае выросли на 18,7% по сравнению с апрелем, сообщил Росстат.

За тот же период цены на дизельное топливо выросли на 13%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Ранее во вторник заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин сообщал, то ситуация на рынке моторного топлива в России даже после стабилизации цен на бензин и дизельное топливо по-прежнему остается тяжелой и требует постоянного мониторинга.

В понедельник были обнародованы данные Thomson Reuters Kortes, согласно которым цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 11 по 15 июня снизились на 4 и 3 копейки и составили 41,8 и 44,64 рубля за литр соответственно.

В начале июня кабмин и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизтопливо.

Напомним, 29 мая Росстат объявил, что в апреле производители бензина в России повысили цены на 13%.