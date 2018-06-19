Минэнерго оценил ситуацию на рынке моторного топлива

Ситуация на рынке моторного топлива в России даже после стабилизации цен на бензин и дизельное топливо по-прежнему остается тяжелой и требует постоянного мониторинга, заявил заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин, выступая на комитете в Совете Федерации.

«Мы видим улучшение существенное положения, но оно по-прежнему тяжелое, потому что маржа АЗС независимых по-прежнему низкая, поэтому нам еще предстоит работать и мониторить ситуацию», – сказал он, передает ТАСС.

Также Минэнерго отмечает, что с начала лета объем торгов моторным топливом на рынке существенно вырос по сравнению с показателями на конец мая.

«Мы видим с 30 мая существенный прирост торгов на бирже, он там тоже измеряется более 20%. Мы ежедневно (мониторим). В некоторых случаях там ниже прошлого года, но он (объем торгов) существенно вырос по сравнению с ситуацией на конец мая. И, как было сказано, это привело к резкому снижению биржевого индекса», – сказал Сорокин.

Вместе с тем замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, выступая в Совете Федерации, заявил, что цены на бензин стабилизировались после некоторого роста в первую неделю июня и некоторого снижения во вторую неделю месяца.

«Сейчас ситуация с ценами стабилизировалась. Где-то в начале июня некоторый рост цен отмечался… вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизировались на рынке», – сказал он.

Причинами роста цен ФАС назвал увеличение налогов, рост мировых цен, изменение динамики курса рубля, проведение плановых и внеплановых ремонтов на ПНЗ, обеспечение поставки топлива на биржевые торги, а также возможное нарушение антимонопольного законодательства. Для стабилизации цен ФАС применил «весь арсенал способов антимонопольного воздействия на участников», отметил Голомолзин.

«Наши требования касались обеспечения достаточного предложения топлива на внутренний рынок. Снятие соответствующих объемов с экспорта, обеспечение регулярности и равномерности торгов на биржевых площадках», – добавил он.

Компании, напомнил Голомолзин, согласно четырехстороннему соглашению с ФАС, должны поставлять на внутренний рынок не менее 20% от произведенных объемов нефтепродуктов. Для оптимизации биржевой торговли ФАС совместно с Минэнерго приняли поправки в совместный приказ, в соответствии с которым индикаторы цен рассчитывались из параметров цен от независимых покупателей, а не компаний, которые входят в группу лиц.

В понедельник были обнародованы данные Thomson Reuters Kortes, согласно которым цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 11 по 15 июня снизились на 4 и 3 копейки и составили 41,8 и 44,64 рубля за литр соответственно. В начале июня кабмин и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизтопливо. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эти действия.

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вклад ЧМ-2018 по футболу в рост ВВП России во втором квартале может составить до 0,1-0,2 процентного пункта. До этого ЦБ спрогнозировал в ближайшие несколько лет рост ВВП на уровне 1,5-2% в год.

Как отметил министр экономического развития Максим Орешкин, рост ВВП России в 2018 году составит 1,6-2,1%.