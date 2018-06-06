В ЦБ рассказали об ожидаемом уровне ВВП России

Банк России прогнозирует рост ВВП страны на уровне 1,5-2% в год в ближайшие несколько лет.

В 2019-21 годах рост ВВП составит 1,5 – 2% в год, передает ТАСС со ссылкой на опубликованные Банком России «Основные направления развития финансового рынка России на 2019-2021 годы».

По прогнозу Банка России, это «станет оказывать сдерживающее влияние на возможности субъектов экономики осуществлять сбережения и предъявлять спрос на финансовые услуги».

Кроме того, ЦБ не исключает сохранения санкций в отношении России на горизонте ближайших трех лет.

Напомним, в понедельник министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что рост ВВП России в 2018 году составит 1,6-2,1%.