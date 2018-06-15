ЦБ оценил влияние ЧМ на экономику России

Вклад чемпионата мира по футболу в рост ВВП России во втором квартале может составить до 0,1-0,2 процентного пункта, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, влияние ЧМ на инфляцию в России в целом будет незначительно, только краткосрочно в отдельных городах, передает ТАСС.

Напомним, сборная России в матче открытия ЧМ-2018 разгромила команду Саудовской Аравии. После завершения матча-открытия президент России Владимир Путин даже обнял принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, оказавшегося свидетелем провала своей сборной.