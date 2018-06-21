В кабмине рассказали о судьбе цен на бензин с 2019 года

Снижение ставок акцизов на топливо для удержания внутренних цен будет действовать только в 2018 году, сообщили представители российского правительства, рассказав о механизме, который будет влиять на стоимость бензина.

«Они (акцизы на бензин – прим. ВЗГЛЯД) считаются в соответствии с законом, которые был принят ранее, и ставки будут действовать в соответствие с законом», – сообщил министр энергетики Александр Новак, отвечая на вопрос о величине топливных акцизов с 2019 года. Он подтвердил, что нынешнее снижение касалось только 2018 года, передает РИА «Новости».

При этом вице-премьер Дмитрий Козак добавил, что роста цен на топливо на российском рынке в связи с резким повышением акцизов в начале следующего года не ожидается, так как это будет компенсировано отрицательным акцизом на нефть. По его словам, никаких дополнительных мер со стороны кабмина не потребуется.

Козак также сказал, что дифференциация отрицательного акциза для нефтеперерабатывающих заводов находится в проработке, окончательное решение не принято, передает ТАСС.

«Какие заводы получат повышающий коэффициент, а какие нет, еще решение не принято», – сказал он.

Ранее в четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о необходимости следить за ситуацией на нефтяном рынке и рынке бензина и, если потребуется, предпринимать дополнительные шаги.