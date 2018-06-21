Медведев призвал следить за ситуацией на рынке бензина

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о необходимости следить за ситуацией на нефтяном рынке и рынке бензина и, если потребуется, предпринимать дополнительные шаги.

В то же время премьер отметил, что в настоящее время ситуация на рынке стабильна, предпринятые правительством меры дали эффект, передает РИА «Новости».

Премьер также сообщил, что законопроект о налоговом маневре в нефтяной сфере нужно внести на рассмотрение в Госдуму в самое ближайшее время, чтобы депутаты рассмотрели его до конца сессии.

Медведев отметил, что руководство страны намерено сохранить действующие льготы по НДПИ при совершении налогового маневра в нефтяной сфере.

Он также обратил внимание, что обратным акцизом на нефть смогут воспользоваться только компании, поставляющие нефтепродукты на внутренний рынок.

Ранее председатель Роснефти Игорь Сечин заявил, что к резкому росту цен на топливо привели девальвация рубля и рост мировых цен.