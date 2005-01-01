Сечин объяснил рост цен на бензин

Председатель Роснефти Игорь Сечин заявил, что к резкому росту цен на топливо привели девальвация рубля и рост мировых цен.

«Определенный вклад в рост цен внесло девальвирование рубля. Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь – 64», – заявил Сечин, передает РИА «Новости».

Еще одной причиной подорожания бензина глава Роснефти назвал рост мировых цен на нефть. «Сырье на переработку выросло по цене на 25%», – заявил Сечин.

Он добавил, что нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе и потому «становится непривлекательной».

Согласно данным Росстата, за 4–9 июня средние потребительские цены на бензин в России выросли на пять копеек, при этом рост цен на бензин в России замедлился в 12 раз. Всего цены производителей на автомобильный бензин в мае выросли на 18,7% по сравнению с апрелем.