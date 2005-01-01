Сечин объяснил рост цен на бензин

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21 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Мировой экономике пообещали новую катастрофу

Российские и западные экономисты видят риски нового кризиса на горизонтеФото: Simone Brandt/imagebroker.com/
Global Look Press
Новая волна кризиса может накрыть мировую экономику уже через год. По крайней мере, все больше экономистов сходятся во мнении, что мир движется к очередной катастрофе. Что заставляет специалистов предупреждать мир об опасности, в чем эта угроза может выражаться и готова ли Россия к такому повороту событий? Подробности...
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Что ответить Кикабидзе на его ненависть к СССР

Вахтанга Кикабидзе, оказывается, раздражают серп и молот на гербе СССРФото: РИА Новости
Вахтанга Кикабидзе любят в России, несмотря ни на что: герой «Мимино» остается одним из символов советского кино. Но сам лауреат Государственной премии СССР периодически говорит такое, что вызывает массовое возмущение со стороны его бывших сограждан. Вот и сейчас он рассказал, как ненавидит герб СССР и как радовался распаду нашего общего государства. Как к этому относиться? Подробности...
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Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

Зарубежные болельщики «в хорошем смысле» шокированы Москвой и ее жителямиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Мундиаль – главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе: местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать? Подробности...
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США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

Американская дипломатия сделала все возможное, чтобы выход США из правозащитного Совета ООН оказался скандальнымФото: Toya Sarno Jordan/Reuters
Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Существующая пенсионная система для государства является уже неподъемным бременем. А любые популистские решения на самом деле решениями не являются. Но проблему надо решать, поскольку она будет только усугубляться. Подробности...

«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...
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Предстоящая встреча лидеров России и Южной Кореи имеет геополитическое значение

Пак Бёнг Хван, экс-министр Посольства Республики Корея в Российской Федерации
Дипломатический прием корейского лидера на государственном уровне состоится впервые за 19 лет – с визита в 1999 году президента Ким Тэ Джуна. В связи с этим Россия возлагает большие надежды на правительство Мун Чжэ Ина. Подробности...
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          Сечин объяснил рост цен на бензин

             21 июня 2018, 09:41
          Фото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Председатель Роснефти Игорь Сечин заявил, что к резкому росту цен на топливо привели девальвация рубля и рост мировых цен.

          «Определенный вклад в рост цен внесло девальвирование рубля. Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь – 64», – заявил Сечин, передает РИА «Новости».

          Еще одной причиной подорожания бензина глава Роснефти назвал рост мировых цен на нефть. «Сырье на переработку выросло по цене на 25%», – заявил Сечин.

          Он добавил, что нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе и потому «становится непривлекательной».

          Согласно данным Росстата, за 4–9 июня средние потребительские цены на бензин в России выросли на пять копеек, при этом рост цен на бензин в России замедлился в 12 раз. Всего цены производителей на автомобильный бензин в мае выросли на 18,7% по сравнению с апрелем.


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