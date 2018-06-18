Рост цен на бензин в России замедлился в 12 раз

За 4-9 июня средние потребительские цены на бензин в России выросли на пять копеек, сообщил Росстат.

При этом, с 28 мая по 3 июня бензин в среднем подорожал на 60 копеек, это, как передает ТАСС, означает что темпы роста цен за неделю замедлились в 12 раз.

За прошедшую неделю бензин Аи-92 подорожал на 6 копеек, до 41,74 рубля за литр, Аи-95 – на 5 копеек (до 44,69 рубля за литр), Аи-98 – на 3 копейки (до 49,74 рубля за литр). Дизельное топливо стало дороже на 2 копейки, цена на него достигла 44,44 рубля за литр.

С начала года средние цены на бензин подскочили на 8,2%, а на дизельное топливо – на 8,5%.

За прошедшую неделю рост цен на бензин отмечался в 32 центрах субъектов России. Более всего цены на него увеличились в Челябинске - на 2,4%, Кызыле, Элисте, Владимире и Севастополе – на 1,1-1,8%.

Снижение цен на бензин отмечалось в 17 центрах субъектов. Более всего в Красноярске – на 0,7%, Астрахани – на 0,5%, Омске, Иваново, Ярославле и Архангельске – на 0,4%.

В Москве за прошедший период цены на бензин остались на прежнем уровне, в Петербурге выросли на 0,1%.

Также сообщается, что в первом квартале 2018 года ВВП России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 1,3%. Таким образом, Росстат подтвердил предварительную оценку роста российской экономики.

Отмечается также, что за отчетный период объем ВВП России составил в текущих ценах 22 трлн 239,4 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП в январе-марте 2018 года по отношению к ценам аналогичного периода 2017 года составил 6,8%.

Ранее были обнародованы данные Thomson Reuters Kortes, согласно которым цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 11 по 15 июня снизились на 4 и 3 копейки и составили 41,8 и 44,64 рубля за литр соответственно. В начале июня кабмин и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизтопливо. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эти действия.

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вклад ЧМ-2018 по футболу в рост ВВП России во втором квартале может составить до 0,1-0,2 процентного пункта. До этого ЦБ спрогнозировал в ближайшие несколько лет рост ВВП на уровне 1,5-2% в год.

Как отметил министр экономического развития Максим Орешкин, рост ВВП России в 2018 году составит 1,6-2,1%.