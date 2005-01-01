«Ювентус» поднял цену на лидера сборной России

Действующий чемпион Италии, туринский «Ювентус», по-прежнему желает купить одного из лидеров российской сборной, полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщают итальянские СМИ.

«Ювентус» поднял свое предложение «армейцам» до 20 млн евро, сообщает Tuttosport. Также «Старая синьора» предлагает ЦСКА бонусы и процент от будущей перепродажи Головина.

В свою очередь, московский клуб просит 25 млн евро за игрока. Журналисты отмечают, что ЦСКА, вероятнее всего, хочет дождаться окончания ЧМ-2018, прежде чем продать 22-летнего полузащитника. Туринский клуб стремится поскорее завершить сделку, чтобы избежать конкуренции со стороны «Барселоны», «Челси», «Арсенала» и других топ-клубов.

Подчеркивается, что «Ювентус» уже предварительно договорился с Головиным, который совсем не против поиграть в Италии.

Предыдущее предложение «Ювентуса» в размере 18 млн евро плюс бонусы руководство ЦСКА отклонило.

Головин провел 27 игр за ЦСКА в сезоне 2017/2018, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, в матче открытия ЧМ-2018 Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Головин забил гол и отдал две голевые передачи, поучаствовав в четырех результативных атаках. В матче с Египтом (3:1) Головин результативными действиями не отметился.