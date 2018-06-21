Емельяненко резко отозвался о критиках футбольной сборной

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко раскритиковал недоброжелателей сборной России, предрекавших ей провал на чемпионате мира-2018.

«Да хоть бы один извинился, хоть бы одна скотина. После всего, что они наговорили хоть кто-то бы признал свою ошибку. Но они спрячутся как всегда в своих аккаунтах», – передает «Советский спорт» слова Емельяненко.

Он отметил, что сборной было тяжело и посоветовал ее недоброжелателям самим сыграть в футбол, чтобы испытать это «это на своей шкуре».

Напомним, во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Голами отметились египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах.

В среду сборная России официально вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, после того, как Уругвай обыграл Саудовскую Аравию.