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Турецкий дипломат заявил о необходимости наработок перед саммитом по Украине
Турецкая сторона продолжает работу по организации встречи лидеров для обсуждения урегулирования ситуации на Украине, однако требует предварительных договоренностей.
Организация саммита лидеров по урегулированию конфликта на Украине в Турции требует предварительной работы и согласования позиций, передает РИА «Новости». Турецкий дипломатический источник сообщил, что Анкара продолжает прилагать усилия для проведения такой встречи, однако подчеркивает необходимость конкретных договоренностей между сторонами до проведения саммита.
«Конечно, усилия турецкой стороны в этом направлении будут продолжены. Но для саммита нужны определенные наработки, договоренности, которые уже представлены к рассмотрению на уровне лидеров», – отметил собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Турции выразил надежду на проведение встречи лидеров России и Украины после переговоров в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о целесообразности встречи лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.