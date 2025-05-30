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Фидан выразил надежду на завершение технических переговоров 2 июня в Стамбуле
Россия и Украина могут завершить технический этап переговоров, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве.
Министр отметил, что переговоры, которые возобновились в Стамбуле, очень важны, пока стороны продолжают диалог, можно ожидать прогресса, передает ТАСС.
Фидан подчеркнул, что на предыдущей встрече удалось достичь конкретного результата в виде обмена пленными и согласовать сближение позиций по прекращению огня. Он отметил, что на новой встрече второго июня основная техническая работа может быть завершена.
Глава МИД Турции добавил, что в дальнейшем было бы целесообразно провести встречу лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия. Он также выразил уверенность, что переговоры в Стамбуле способны дать конкретные результаты, а мирного урегулирования на Украине можно достичь в течение года.
По словам Фидана, новый раунд переговоров рассматривается как новое начало, а быстрая реализация договоренностей по обмену пленными доказала эффективность диалога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к предложению главы МИД России Сергея Лаврова о новом раунде переговоров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что основным приоритетом остается проведение прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул важность стамбульской площадки для диалога по ключевым вопросам, включая зерновую сделку.