Песков призвал дождаться ответа Украины на встречу в Стамбуле

Песков подчеркнул приоритет прямых переговоров России и Украины 2 июня

Tекст: Елизавета Шишкова

Дмитрий Песков призвал дождаться официального ответа Украины на предложение о продолжении переговоров, а не выдвигать предположения о возможности их срыва, передает ТАСС.

«Я считаю сейчас такой вопрос неуместным. Нужно дождаться ответа украинской стороны и дальше уже ориентироваться», – заявил Песков в ответ на вопрос о возможных действиях России в случае срыва встречи 2 июня.

Песков подчеркнул, что в настоящий момент главным приоритетом является продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом. Он напомнил, что российская сторона предложила провести новую встречу в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.

Представитель Кремля отметил важность диалога для дальнейшего урегулирования ситуации. По словам Пескова, Россия ожидает официальной позиции украинской стороны и готова действовать по мере поступления ответа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил важность стамбульской площадки для диалога между Москвой и Киевом по ключевым вопросам, включая зерновую сделку.

Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским подготовила меморандум для представления украинской стороне в Стамбуле 2 июня.