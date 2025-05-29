Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Песков призвал дождаться ответа Украины на встречу в Стамбуле
Песков подчеркнул приоритет прямых переговоров России и Украины 2 июня
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что основным приоритетом остается проведение прямых переговоров между Россией и Украиной, намеченных на 2 июня в Стамбуле.
Дмитрий Песков призвал дождаться официального ответа Украины на предложение о продолжении переговоров, а не выдвигать предположения о возможности их срыва, передает ТАСС.
«Я считаю сейчас такой вопрос неуместным. Нужно дождаться ответа украинской стороны и дальше уже ориентироваться», – заявил Песков в ответ на вопрос о возможных действиях России в случае срыва встречи 2 июня.
Песков подчеркнул, что в настоящий момент главным приоритетом является продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом. Он напомнил, что российская сторона предложила провести новую встречу в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.
Представитель Кремля отметил важность диалога для дальнейшего урегулирования ситуации. По словам Пескова, Россия ожидает официальной позиции украинской стороны и готова действовать по мере поступления ответа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил важность стамбульской площадки для диалога между Москвой и Киевом по ключевым вопросам, включая зерновую сделку.
Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским подготовила меморандум для представления украинской стороне в Стамбуле 2 июня.