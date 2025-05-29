Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.0 комментариев
Шойгу назвал Стамбул основной площадкой для переговоров России и Украины
Секретарь Совета безопасности России Сергец Шойгу подчеркнул важность стамбульской площадки для диалога по ключевым вопросам между Москвой и Киевом, включая зерновую сделку.
Стамбул становится главной площадкой для переговоров между Россией и Украиной, сообщил Шойгу на встрече с генсеком Совбеза Турции Окаем Мемишем, передает ТАСС.
«Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям – касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки, ну и теперь российско-украинской переговоров», – заявил Шойгу.
Он выразил благодарность руководству Турции за предоставление площадки для переговоров, отметив значительные усилия Анкары по обеспечению безопасности и созданию оптимальных условий для работы делегаций.
Отдельно Шойгу подчеркнул, что Турция приложила немалые усилия в плане безопасности и организации процесса переговоров.
Накануне глава МИД РФ Серегй Лавров сообщил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.
Сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.