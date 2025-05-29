Шойгу назвал Стамбул основной площадкой для переговоров России и Украины

Tекст: Ольга Иванова

Стамбул становится главной площадкой для переговоров между Россией и Украиной, сообщил Шойгу на встрече с генсеком Совбеза Турции Окаем Мемишем, передает ТАСС.

«Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям – касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки, ну и теперь российско-украинской переговоров», – заявил Шойгу.

Он выразил благодарность руководству Турции за предоставление площадки для переговоров, отметив значительные усилия Анкары по обеспечению безопасности и созданию оптимальных условий для работы делегаций.

Отдельно Шойгу подчеркнул, что Турция приложила немалые усилия в плане безопасности и организации процесса переговоров.

Накануне глава МИД РФ Серегй Лавров сообщил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

Сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.



