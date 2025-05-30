Эрдоган выразил надежду на встречу Путина и Зеленского

Tекст: Антон Антонов

«Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями необходимо без промедления провести встречу на уровне лидеров и что это пойдет на пользу мирному процессу», – приводит ТАСС текст сообщения.

Эрдоган подчеркнул, что возможное прекращение огня, которое могут обсудить в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, поможет заложить основу для мира, а «сильные делегации» обеих стран будут важны для сохранения динамики диалога.

Президент Турции подтвердил намерение продолжать усилия для установления справедливого и долгосрочного мира между Россией и Украиной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в дальнейшем было бы целесообразно провести встречу лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможной личной встречи между Путиным, Зеленским и Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах.

Украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.



Минобороны Украины попросило у Турции инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, а также в системы ПВО и дальнобойное вооружение.