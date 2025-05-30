Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.14 комментариев
Эрдоган выразил надежду на встречу Путина и Зеленского
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что после переговоров в Стамбуле делегаций России и Украины состоится встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщила администрация президента Турции.
«Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями необходимо без промедления провести встречу на уровне лидеров и что это пойдет на пользу мирному процессу», – приводит ТАСС текст сообщения.
Эрдоган подчеркнул, что возможное прекращение огня, которое могут обсудить в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, поможет заложить основу для мира, а «сильные делегации» обеих стран будут важны для сохранения динамики диалога.
Президент Турции подтвердил намерение продолжать усилия для установления справедливого и долгосрочного мира между Россией и Украиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в дальнейшем было бы целесообразно провести встречу лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможной личной встречи между Путиным, Зеленским и Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах.
Украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.
Минобороны Украины попросило у Турции инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, а также в системы ПВО и дальнобойное вооружение.