Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.14 комментариев
Украина запросила у Турции деньги и оружие в преддверии переговоров
Минобороны Украины попросило у Турции инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, системы ПВО и дальнобойное вооружение накануне новых переговоров по урегулированию конфликта, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Министерство обороны Украины обратилось к Турции с просьбой о предоставлении инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, а также поставках техники, систем ПВО, боеприпасов и дальнобойного вооружения, передает РИА «Новости».
Встреча главы Минобороны Украины Рустема Умерова с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом прошла в Киеве. Умеров пояснил, что первый заместитель министра Сергей Боев обозначил основные направления поддержки, включая инвестиции в ОПК, поставку техники, систем ПВО, боеприпасов к ПВО и снарядов основных калибров, а также усиление дальнобойных возможностей.
В среду Умеров также заявлял, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским подготовку к переговорам накануне встречи делегаций России и Украины в Стамбуле.
Украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.