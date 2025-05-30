Украина запросила у Турции деньги и оружие в преддверии переговоров

Tекст: Вера Басилая

Министерство обороны Украины обратилось к Турции с просьбой о предоставлении инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, а также поставках техники, систем ПВО, боеприпасов и дальнобойного вооружения, передает РИА «Новости».

Встреча главы Минобороны Украины Рустема Умерова с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом прошла в Киеве. Умеров пояснил, что первый заместитель министра Сергей Боев обозначил основные направления поддержки, включая инвестиции в ОПК, поставку техники, систем ПВО, боеприпасов к ПВО и снарядов основных калибров, а также усиление дальнобойных возможностей.

В среду Умеров также заявлял, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским подготовку к переговорам накануне встречи делегаций России и Украины в Стамбуле.

Украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.