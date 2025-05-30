Стало известно о переговорах Фидана и Зеленского перед встречей России и Украины

Фидан встретился с Зеленским в Киеве перед переговорами России и Украины

Tекст: Вера Басилая

Источник сообщил, что глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с Владимиром Зеленским в Киеве накануне переговоров делегаций России и Украины, передает РИА «Новости».

В МИД Турции опубликовали видеозапись, на которой за одним столом расположились делегации двух стран. Фидана сопровождали гендиректор в МИД Турции и бывший посол Турции в России Мехмет Самсар, официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели и другие дипломаты.

Со стороны Украины во встрече приняли участие Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, руководитель МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Переговоры состоялись накануне встречи представителей России и Украины, которая запланирована на 2 июня в Стамбуле.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на завершение технических переговоров 2 июня в Стамбуле. Кремль объявил об отправке делегации России на переговоры с Украиной в Стамбул.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

В МИД России отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, чтобы повысить переговорную цену.