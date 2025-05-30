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Стало известно о переговорах Фидана и Зеленского перед встречей России и Украины
Фидан встретился с Зеленским в Киеве перед переговорами России и Украины
Накануне встречи делегаций России и Украины в Стамбуле глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским подготовку к переговорам, сообщил источник в турецком МИД.
Источник сообщил, что глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с Владимиром Зеленским в Киеве накануне переговоров делегаций России и Украины, передает РИА «Новости».
В МИД Турции опубликовали видеозапись, на которой за одним столом расположились делегации двух стран. Фидана сопровождали гендиректор в МИД Турции и бывший посол Турции в России Мехмет Самсар, официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели и другие дипломаты.
Со стороны Украины во встрече приняли участие Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, руководитель МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Переговоры состоялись накануне встречи представителей России и Украины, которая запланирована на 2 июня в Стамбуле.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на завершение технических переговоров 2 июня в Стамбуле. Кремль объявил об отправке делегации России на переговоры с Украиной в Стамбул.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.
В МИД России отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, чтобы повысить переговорную цену.