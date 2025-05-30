Кремль объявил об отправке делегации России в Стамбул на переговоры с Украиной

Песков: Российская делегация отправляется в Стамбул для переговоров с Украиной

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе второго раунда переговоров стороны намерены обсудить проекты меморандумов России и Украины, содержащие их видение прекращения огня. Песков отметил, что оба проекта меморандумов планируется рассмотреть на встрече 2 июня в Стамбуле, передает ТАСС.

Он уточнил, что содержание проектов меморандумов публично раскрыто не будет. Речь идет о документах, которые отражают позиции сторон относительно прекращения огня, однако их детали останутся закрытыми для широкой публики.

Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

В МИД отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.