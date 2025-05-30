Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Кремль объявил об отправке делегации России в Стамбул на переговоры с Украиной
Песков: Российская делегация отправляется в Стамбул для переговоров с Украиной
Российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова утром в понедельник к продолжению переговоров с украинскими представителями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе второго раунда переговоров стороны намерены обсудить проекты меморандумов России и Украины, содержащие их видение прекращения огня. Песков отметил, что оба проекта меморандумов планируется рассмотреть на встрече 2 июня в Стамбуле, передает ТАСС.
Он уточнил, что содержание проектов меморандумов публично раскрыто не будет. Речь идет о документах, которые отражают позиции сторон относительно прекращения огня, однако их детали останутся закрытыми для широкой публики.
Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.
В МИД отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.