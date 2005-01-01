Глава МВД Германии обвинил Меркель в игнорировании мнения ХСС по реформе ЕС

Глава баварской партии ХСС, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в игнорировании мнения Христианско-социального союза касательно Мезебергских договоренностей с правительством Франции по реформе ЕС, сообщает немецкое издание Passauer Neue Presse.

По его словам, соглашения, которые были приняты в Мезеберге, не были согласованы с ХСС, передает ТАСС.

«ХСС является партнером по коалиции и его мнение в таком важном вопросе, как реформирование ЕС, не учитывалось», – заявил политик.

«Так не пойдет», – подчеркнул глава МВД Германии.

В первую очередь, недовольство ХСС вызывают планы создания единого бюджета еврозоны, который может быть сформирован в 2021 году. По мнению руководства партии, это может вести к обобществлению долгов в валютном сообществе.

Как ожидается, конфликтные вопросы в отношениях партнеров по кабмину Германии будут обсуждаться 26 июня на заседании коалиционного комитета, в который входят представители партии Меркель ХДС, а также ХСС и СДПГ.

В понедельник ХСС единогласно приняло решение отвести Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. Тем самым баварская партия фактически предъявила ультиматум главе правительства Германии. Меркель пообещала выполнить выдвинутые ХСС требования.

Кроме того, президиум баварской ХСС единогласно поддержал запрет на въезд в Германию беженцам из стран ЕС.