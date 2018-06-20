С начала ЧМ в России выросла популярность сервиса знакомств Tinder

С начала чемпионата мира по футболу в России резко вырос трафик сервиса мобильных знакомств Tinder, отметили российские сотовые операторы.

О том, что россиянкам стоит воздержаться от интимных связей с гостями турнира, заявила глава комитета нижней палаты парламента Татьяна Плетнева. Она указала на рост рождаемости во время проведения Олимпиады в СССР – тогда в стране появилось большое количество матерей-одиночек.

Однако, пишет «Экономика сегодня», девушки активно общаются с болельщиками на ЧМ, которые назначают им встречи с помощью популярного приложения Tinder. Так, по наблюдениям МТС, трафик этого сервиса знакомств вырос больше, чем у мессенджеров и соцсетей, – в 11 раз, если сравнивать со средними значениями трафика с начала года до 1 июня.

Рост интереса к Tinder среди своих абонентов отмечает и оператор Tele2. По словам его представителя, трафик Tinder вырос в 3,5 раза относительно средних значений до начала чемпионата, пишут «Ведомости».