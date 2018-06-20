При нападении талибов в Афганистане погибли 30 сотрудников сил безопасности

Около 30 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате нападения талибов в провинции Бадгис, сообщили СМИ.

Как передает Reuters со ссылкой на местные власти, боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан» напали на два КПП в среду утром. Сообщается, что это первая крупная атака талибов с момента введения режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

В субботу президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что перемирие между властями и «Талибаном» будет продлено на десять дней. Радикалы заявили, что не собираются его соблюдать.

Напомним, ранее в среду Президент Афганистана Ашраф Гани предложил главарю запрещенного в России движения «Талибан» Хайбатулле Ахундзаде провести прямые переговоры о прекращении огня.