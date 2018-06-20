Сборная России по футболу прилетела в Москву после победы над командой Египта

Сборная России прилетела в Москву из Санкт-Петербурга после матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Египта, сообщила пресс-служба национальной сборной.

По прилете в Москву футболисты и тренерский штаб сборной России сфотографировались у самолета. Фотография была опубликована в Twitter сборной России.

Во время чемпионата мира российская команда базируется в подмосковном Новогорске. Следующий матч россияне проведут 25 июня против команды Уругвая. Встреча пройдет в Самаре, передает ТАСС.

«Парни сыграли просто здорово, я счастлив и горд за них. Я всегда был субъективен, сегодня скажу, все, что было за душой, отдали», – сказал председатель координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко, комментируя победу российской сборной над командой Египта.

«Давайте сегодня порадуемся за ребят, за команду, за тренера и за всех нас (...) а завтра будем думать о следующей игре», – сказал вице-премьер, добавив, что за команду «не стыдно», «это самое главное!».

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, в свою очередь, сказал, что «наши футболисты продемонстрировали хорошую реализацию своих моментов, здорово играли», выполнив задачу-минимум на ЧМ.

«Задача-минимум выполнена, мы практически вышли из группы. Хотелось бы не останавливаться на достигнутом и дать бой в 1/8 финала испанцам или португальцам, в зависимости от того, кто станет нашим соперником. Плей-офф тем и интересен, что в матчах навылет не всегда выигрывает сильнейшая команда, все может произойти, а значит, надо биться дальше и верить», – подчеркнул президент ОКР.

Напомним, сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв команду Египта со счетом 3:1 и практически обеспечив себе выход в плей-офф турнира с шестью очками в группе А. После игры главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскрыл секрет успеха российской команды.

После матча с командой из Египта нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал, в чем секрет успеха наших игроков, и назвал ключ к победе над командой Уругвая, с которой наша сборная сыграет в Самаре 25 июня.