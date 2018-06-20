Малайзия отказалась от претензий на новые острова в Южно-Китайском море

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что Куала-Лумпур не собирается претендовать на новые территории в Южно-Китайском море, однако отказываться от прав на небольшие острова, расположенные в архипелаге Спратли (Наньша), не будет.

По его словам, ряд островов всегда принадлежал Малайзии, поэтому Куала-Лумпур намерен сохранить контроль над ними и уже инвестировал значительные средства в развитие нескольких рифов в архипелаге Спратли, даже построил аэропорт, передает ТАСС.

«Что касается других территорий, то мы не намерены претендовать на них, если в Пекине заявляют на них права, то это их дело», – заявил глава правительства Малайзии в интервью изданию South China Morning Post.

Кроме того, премьер Малайзии высказался за отсутствие в Южно-Китайском море военных кораблей, что «позволит избежать милитаризации региона». Махатхир подчеркнул, что «открытое [Южно-Китайское] море принесет исключительно экономическую выгоду, поскольку позволит наращивать потоки грузов».

При этом, по его мнению, «нужны небольшие корабли, которые будут патрулировать акваторию для защиты судов от нападения пиратов», причем «участие в патрулировании могут принять любые заинтересованные государства, в том числе Китай и США».

Напомним, помимо архипелага Спратли (Наньша), территориальные споры в Южно-Китайском море ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), права на которые оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины.

На прошлой неделе Вьетнам потребовал от Китая убрать комплексы ПВО с Парасельских островов.

В конце мая Китай обвинил США во вторжении в Южно-Китайском море.