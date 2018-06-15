Вьетнам потребовал от Китая убрать комплексы ПВО с Парасельских островов

Ханой требует от Пекина немедленно вывести все военное оборудование, размещенное Китаем на Парасельских островах, и прекратить любые односторонние действия в отношении этих территорий, говорится в заявлении директора департамента информации и печати МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.

Она подчеркнула, что Вьетнам требует от Китая немедленно убрать комплексы ПВО с архипелага Хоангша (вьетнамское название Парасельских островов), передает ТАСС.

По ее словам, такие шаги Китая «ставят под угрозу поддержание мира, стабильности и сотрудничества в Восточном море (вьетнамское название Южно-Китайского моря), способствуют усилению напряженности и создают угрозу свободе судоходства и авиации в районе Восточного моря».

«Размещение Китаем средств ПВО на островах Хоангша является серьезным нарушением суверенитета Вьетнама над этими территориями», – считает представитель внешнеполитического ведомства Вьетнама.

Выступление дипломата стало реакцией на репортаж телекомпании CNN, которая в понедельник сообщила о том, что комплексы ПВО Китая появились на спорном острове Вуди, входящем в состав Парасельских островов.

Напомним также, в конце мая два американских военных корабля прошли близ Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море, на которые претендуют Китай и еще несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По этому поводу Пекин обвинил США во вторжении в свои территориальные воды и нарушении суверенитета Китая.