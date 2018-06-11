Стало известно о появлении ПВО в Южно-Китайском море

На одном из спорных островов в Южно-Китайском море появились китайские комплексы ПВО, сообщает CNN.

Комплексы ранее были замечены на спутниковых фотографиях ImageSat International (ISI), но позже, вероятно, были вывезены. Сейчас снимки свидетельствуют о том, что системы ПВО появились вновь на острове Вуди, передает RT со ссылкой на CNN.

В среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявляла, что правительству США не стоит «попусту» говорить о якобы нарастающей милитаризации в районе Южно-Китайского моря.

В конце мая два американских военных корабля прошли близ Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море, на которые претендуют Китай и еще несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По этому поводу Пекин обвинил США во вторжении в свои территориальные воды и нарушении суверенитета Китая.

В ответ Пентагон заявил о праве США «совершать полеты и передвигаться по морю везде, где это позволяет международное право».