Китай призвал США не делать пустых заявлений о милитаризации

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что правительству США не стоит «попусту» говорить о якобы нарастающей милитаризации в районе Южно-Китайского моря.

«Бомбардировщики B-52 были направлены в Южно-Китайское море также для гарантирования свободы полетов и навигации? Если человек постоянно бряцает оружием на пороге вашего дома, то разве вы не будете повышать свою бдительность? Поэтому не надо говорить попусту о милитаризации Южно-Китайского моря», – сказала Хуа Чуньин, передает ТАСС.

По ее словам, США говорят о милитаризации Южно-Китайского моря, при этом подтверждая информацию о том, что они направили в этот район бомбардировщики. «Надеюсь, что США смогут ясно объяснить, является ли отправка в Южно-Китайское море бомбардировщиков B-52, которые относятся к наступательным видам вооружений, милитаризацией», – отметила диплома.



Она также заявила, что Китай призывает США прекратить провокационные и рискованные действия. «Китай не запугать никакими военными кораблями. Мы примем все необходимые меры для защиты нашей территориальной целостности и суверенитета, а также мира и стабильности в Южно-Китайском море», – добавила Хуа Чуньин.

Ранее появилась информация о том, что ВВС США направили два стратегических бомбардировщика B-52 для патрулирования воздушного пространства в Южно-Китайском море.

Напомним, в конце мая два американских военных корабля прошли близ Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море, на которые претендуют Китай и еще несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По этому поводу Пекин обвинил США во вторжении в свои территориальные воды и нарушении суверенитета Китая. В ответ Пентагон заявил о праве США «совершать полеты и передвигаться по морю везде, где это позволяет международное право».